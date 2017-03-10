Виталий Мутко прокомментировал информацию о своем недопуске в совет ФИФА

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) о своем недопуске к участию в выборах в совет организации.

- Да, я хотел переизбираться, но сейчас ФИФА поменяла критерии. И поменяла не сама ФИФА, а один из ее комитетов – так называемый «комитет по соответствию». Теперь введен новый критерий — политической нейтральности. В ФИФА хотят, чтобы организация была политически нейтральна, чтобы ни в один из органов федерации не избирались госслужащие и представители власти, - рассказал Виталий Мутко.

Вице-премьер также отметил, что не собирается подавать апелляцию на решение организации. Напомним, сегодня «Советский спорт» уже сообщал, что Мутко не прошел так называемый «тест на приемлемость» и не сможет баллотироваться на выборы в совет организации. Мутко входил в совет организации с 2009 года.