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Дмитрий Васильев: Бессеберг точно не будет баллотироваться на пост главы IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев о нелепом решении исполкома IBU – отобрать у России  ЧМ-2021 биатлону.

- Какие у нас козыри в борьбе за чемпионат-2021 в Тюмени?
- Козырь один – закон. И он на нашей стороне. Исполком IBU нарушил закон вопиющем образом.

- Почему президент IBU Андерс Бессеберг решился на такое?
- Бессеберг уже заявил, что точно не будет баллотироваться на пост главы Международного союза биатлонистов. Поэтому ему…

- …До лампочки…
- Примерно так.  Если б он хотел и дальше остаться на этом посту, он подумал бы сто раз, прежде чем такое решение принять.

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