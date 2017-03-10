Дмитрий Васильев: Бессеберг точно не будет баллотироваться на пост главы IBU
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев о нелепом решении исполкома IBU – отобрать у России ЧМ-2021 биатлону.
- Какие у нас козыри в борьбе за чемпионат-2021 в Тюмени?
- Козырь один – закон. И он на нашей стороне. Исполком IBU нарушил закон вопиющем образом.
- Почему президент IBU Андерс Бессеберг решился на такое?
- Бессеберг уже заявил, что точно не будет баллотироваться на пост главы Международного союза биатлонистов. Поэтому ему…
- …До лампочки…
- Примерно так. Если б он хотел и дальше остаться на этом посту, он подумал бы сто раз, прежде чем такое решение принять.
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