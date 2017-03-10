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Красноярск принял эстафету зимней Спартакиады инвалидов 2021 года

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Красноярск принял эстафету зимней Спартакиады инвалидов, завершившейся в Ханты-Мансийске. На торжественной церемонии закрытия по олимпийской традиции, флаг Спартакиады был передан ее следующим организаторам – представителям оргкомитета Красноярского края, где в 2021 году спортсмены с ограниченными возможностями соберутся вновь, чтобы продемонстрировать, что в спорте у них действительно нет никаких ограничений.

Директор Департамента развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Российской Федерации Владимир Малиц: «Такое чувство, будто мы на 9 дней попали в сказку, удалось немного расслабиться, немного отдохнуть, познакомиться с людьми, которые нас окружали. Но сказка заканчивается, завтра начинаются будни, однако, наша Спартакиада не заканчивается и уже в 2021 году в Красноярске пройдет третья, где мы все увидимся вновь!»

Вице-президент Паралимпийского комитета России, президент общероссийской общественной физкультурно-спортивной организации «Федерация спорта слепых» Лидия Абрамова: «Спортивный праздник в Ханты-Мансийске состоялся. Участники увезут с собой тепло сердец организаторов. Здесь действительно была очень теплая обстановка. Участники восхищались культурной программой. Ребята так и говорят: «Обалденная культурная программа!» Совпало так, что несколько знаковых событий прошло в городе – День оленевода, кинофестиваль «Дух огня». У участников не было даже секунды, чтобы заскучать. Мы рады, что приняли решение проводить Спартакиаду в Ханты-Мансийске. Огромная всем благодарность, а особенно тем регионам, кто смог привезти участников. Вы подняли очень высокую планку, и Красноярскому краю будет сложно провести следующую Спартакиаду не хуже. Я уверена, что эта Спартакиада станет для многих стартовой площадкой для покорения паралимпийских вершин».

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Сергей Ващенко
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