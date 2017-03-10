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Агент Харта: У Джо есть много вариантов, потому что он один из лучших голкиперов мира

Источник:  Sky SportsКомментарии

Агент Джонатан Барнетт заявил, что не общался с руководством «Манчестер Сити» о будущем голкипера Джо Харта, который проводит сезон на правах аренды в «Торино».

«На тему Харта мы еще не разговаривали с «Манчестер Сити». Нам многое что нужно обсудить, но у Джо есть много вариантов, потому что он один из лучших голкиперов мира», – приводит Sky Sports слова Барнетта.

Напомним, в четверг в Англии сообщили, что голкипер национальной команды может остаться в Италии еще на один сезон, если это поможет «Манчестер Сити» подписать форварда «Торино» Андреа Белотти.

Ранее на этой неделе президент итальянского клуба Урбано Кайро заявил, что Харт будет рад остаться в «Торино», добавив при этом, что все зависит от «Сити».

В нынешнем сезоне 29-летний Харт провел 25 матчей в серии A и пропустил в них 39 голов.

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