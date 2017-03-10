Hive прошла в закрытую СНГ-квалификацию к The Kiev Major
Команда Hive победила во второй открытой СНГ-квалификации к турниру The Kiev Major.
В финале Hive переиграла коллектив cali gari со счетом 2:1.
Победителем первой открытой СНГ-квалификации стала Double Dimension.
Закрытые региональные отборочные состоятся 10-14 марта.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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