Андрей Канчельскис: У «Спартака» положение в борьбе за золото предпочтительнее, чем у конкурентов

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» может выиграть чемпионат России в этом сезоне.

- Не удивлюсь, если красно-белые финишируют на первом месте. Команда Массимо Карреры неплохо укрепилась в зимнее межсезонье, провела полноценные сборы. На фоне проблем, которые испытывают ближайшие преследователи, у «Спартака» положение в борьбе за золото предпочтительнее. У ЦСКА достаточно короткая скамейка, да и к новому тренеру игроки должны приспособиться. Хотя Виктор Гончаренко и работал некоторое время в тренерском штабе Леонида Слуцкого, но все-таки самостоятельная работа это совсем другое.

- У «Зенита» вы тоже видите проблемы?

- Конечно, пока еще рано говорить о том, что Мирча Луческу поставил команде свою игру. В прошлом году «Зенит» не использовал имеющийся потенциал, заставив сильно усомниться в том, что Андре Виллаш-Боаш - топовый тренер. К тому же на протяжении последних сезонов команду тянули легионеры Халк, Витсель, Данни. Российских игроков такое положение устраивало. Да и командный дух, которым питерцы славились, куда-то исчез, - цитирует Канчельскиса «Спорт-уик-энд».

Напомним, что после 18 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 41 очко. «Зенит» с 36 баллами занимает вторую строчку, тройку замыкает ЦСКА.



