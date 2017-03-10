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ЦСКА - «Зенит». Петербуржцы оштрафованы на 350 тысяч рублей

Источник:  ТАССКомментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА и «Зенит» за поведение их болельщиков на матче.

Московский клуб был оштрафован на 310 тысяч рублей: за использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики и сожжение атрибутики соперника. Петербуржцы получили штраф в размере 350 тысяч рублей: помимо предыдущих пунктов, «Зенит» был наказан за действия, которые создали угрозу жизни и здоровью, и за нарушение общественных норм и норм морали.

Беспорядки на матче ЦСКА - «Зенит» изнутри: оскорбления, оголения и огонь [18+]: 

Напомним, матч 18-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит» прошел в Москве и закончился со счетом 0:0. На 70-й минуте встречи армейцы остались вдесятером после удаления Понтуса Вернблума.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые на четыре очка отстают от «Спартака». 

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