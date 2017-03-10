РУСАДА объявило конкурс на вакансию гендиректора

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило конкурс на должность генерального директора организации.

«Кандидат на должность генерального директора должен иметь безупречную репутацию и порядочность. К кандидату не предъявляется обязательное требование наличие гражданства Российской Федерации.

Кандидат на должность генерального директора может, например, иметь опыт работы в научной сфере, правительственных органах, частном секторе, спортивных, негосударственных или межправительственных организаций»,— говорится на официальном сайте организации.

Претендентам необходимо предоставить документы на рассмотрение комиссии до 31 марта.

Напомним, во вторник стало известно о том, что исполняющая обязанности генерального директора РУСАДА Анна Анцелиович подала в отставку.

Анцелиович стала и. о. гендиректора РУСАДА в декабре 2015 года после ухода в отставку Рамила Хабриева.



В ноябре 2015 года по итогам расследования независимой комиссии WADA совет учредителей организации признал РУСАДА несоответствующей кодексу WADA, после чего РУСАДА и московская антидопинговая лаборатория приостановили свою деятельность.