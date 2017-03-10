Тайрон Мингз: У меня не было намерения наступить на голову Ибрагимовичу

Защитник «Борнмута» Тайрон Мингз высказался об эпизоде матча 27-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), в котором наступил на голову форварду Златану Ибрагимовичу.

За это нарушение Футбольная ассоциация (FA) дисквалифицировала 23-летнего британца на пять матчей.

«Я крайне расстроен решением Футбольной ассоциации дисквалифицировать меня на пять матчей из-за случайного столкновения со Златаном Ибрагимовичем.

У меня не было такого намерения, и я не сделал ни одного движения, которое позволило бы это предположить.

Я не менял направления шагов и не старался поставить ногу по направлению его головы. Я думал только о том, чтобы отойти назад в защиту, а все остальное не касалось моей игры.

Поэтому меня расстраивает, что люди считают, что я намеренно ударил по голове своего коллегу. Этот поступок был бы неприемлем в любых сферах жизни, не говоря уже о футболе, и он никогда не пришел бы мне в голову.

Я хотел бы поблагодарить «Борнмут» и всех болельщиков клуба за их постоянную поддержку на этой неделе. Я не могу дождаться, когда снова вернусь в игру и помогу команде сохранить место в премьер-лиге».

Напомним, Футбольная ассоциация также дисквалифицировала Ибрагимовича на три матча за удар локтем в голову Мингзу.