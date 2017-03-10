Тайрон Мингз: У меня не было намерения наступить на голову Ибрагимовичу
Защитник «Борнмута»
Тайрон Мингз высказался об эпизоде матча 27-го тура премьер-лиги с «Манчестер
Юнайтед» (1:1), в котором наступил на голову форварду Златану Ибрагимовичу.
За это нарушение Футбольная ассоциация (FA) дисквалифицировала 23-летнего британца на пять матчей.
«Я крайне расстроен решением Футбольной ассоциации дисквалифицировать меня на пять матчей из-за случайного столкновения со Златаном Ибрагимовичем.
У меня не было такого намерения, и я не сделал ни одного движения, которое позволило бы это предположить.
Я не менял направления шагов и не старался поставить ногу по направлению его головы. Я думал только о том, чтобы отойти назад в защиту, а все остальное не касалось моей игры.
Поэтому меня расстраивает, что люди считают, что я намеренно ударил по голове своего коллегу. Этот поступок был бы неприемлем в любых сферах жизни, не говоря уже о футболе, и он никогда не пришел бы мне в голову.
Я хотел бы поблагодарить «Борнмут» и всех болельщиков клуба за их постоянную поддержку на этой неделе. Я не могу дождаться, когда снова вернусь в игру и помогу команде сохранить место в премьер-лиге».
Напомним, Футбольная ассоциация также дисквалифицировала Ибрагимовича на три матча за удар локтем в голову Мингзу.
Матч
Манчестер Юнайтед - Борнмут - 1:1 (1:1)
Голы
Рохо 24 (1:0). Кинг 40 (1:1 - пен.).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Байи, Джонс, Шоу (Рэшфорд, 70), Мата, Кэррик (Феллайни, 70), Валенсия, Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович
Борнмут: Боруц, Мингз (Каргилл, 79), Смит А., Кук С., Дэниелс, Артер, Пью (Гослинг, 46), Фрейзер, Кинг (Градель, 88), Сурмэн, Афобе
Незабитые пенальти
Ибрагимович (Манчестер Юнайтед), 72
Предупреждения:
Ибрагимович, 39; Кэррик, 58; Рэшфорд, 81 - Артер, 13; Сурмэн, 33; Гослинг, 71
Удаления:
нет - Сурмэн, 45
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
04 марта 15:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция