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Тайрон Мингз: У меня не было намерения наступить на голову Ибрагимовичу

Источник:  Sky SportsКомментарии

Защитник «Борнмута» Тайрон Мингз высказался об эпизоде матча 27-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), в котором наступил на голову форварду Златану Ибрагимовичу.

За это нарушение Футбольная ассоциация (FA) дисквалифицировала 23-летнего британца на пять матчей.

«Я крайне расстроен решением Футбольной ассоциации дисквалифицировать меня на пять матчей из-за случайного столкновения со Златаном Ибрагимовичем.

У меня не было такого намерения, и я не сделал ни одного движения, которое позволило бы это предположить.

Я не менял направления шагов и не старался поставить ногу по направлению его головы. Я думал только о том, чтобы отойти назад в защиту, а все остальное не касалось моей игры.

Поэтому меня расстраивает, что люди считают, что я намеренно ударил по голове своего коллегу. Этот поступок был бы неприемлем в любых сферах жизни, не говоря уже о футболе, и он никогда не пришел бы мне в голову.

Я хотел бы поблагодарить «Борнмут» и всех болельщиков клуба за их постоянную поддержку на этой неделе. Я не могу дождаться, когда снова вернусь в игру и помогу команде сохранить место в премьер-лиге».

Напомним, Футбольная ассоциация также дисквалифицировала Ибрагимовича на три матча за удар локтем в голову Мингзу.

Матч

Манчестер Юнайтед - Борнмут - 1:1 (1:1)

Голы

Рохо 24 (1:0). Кинг 40 (1:1 - пен.).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Байи, Джонс, Шоу (Рэшфорд, 70), Мата, Кэррик (Феллайни, 70), Валенсия, Руни (Лингард, 70), Марсьяль, Ибрагимович

Борнмут: Боруц, Мингз (Каргилл, 79), Смит А., Кук С., Дэниелс, Артер, Пью (Гослинг, 46), Фрейзер, Кинг (Градель, 88), Сурмэн, Афобе

Незабитые пенальти

Ибрагимович (Манчестер Юнайтед), 72

Предупреждения:

Ибрагимович, 39; Кэррик, 58; Рэшфорд, 81 - Артер, 13; Сурмэн, 33; Гослинг, 71

Удаления:

нет - Сурмэн, 45

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

04 марта 15:30, Олд Траффорд, Онлайн-трансляция

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