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Владимир Камельзон: Возвращение Звонаревой - находка для сборной России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал возвращение в большой спорт теннисистки Веры Звонаревой. 

- Возвращение после такого длительного перерыва всегда связано с большими проблемами. Но я думаю, что для российского тенниса это просто подарок. Звонарева - игрок боевого звучания, игрок, который еще может сказать свое слово, теннисистка с большим международным опытом и признанием. Плюс это игрок команды Кубка Федерации. В сборной молодые игроки себя иногда не очень хорошо ведут.

Еще не показав результат, уже кочевряжатся, играть им за сборную или нет. Моя бы была воля, пинка под зад как дал, они бы у меня летели. Но сегодня воля другая. То есть, это плюс во всех отношениях. Хватило бы Звонаревой только здоровья. Большое значение будут иметь не столько технические качества, сколько физические, технически она хорошо готова, - рассказал Камельзон.

Ранее Федерация тенниса России объявила о том, что Вера Звонарева решила возобновить карьеру. Она сыграет на турнире серии ITF в Турции, который стартует 27 марта в Стамбуле.

В октябре 2010 года Звонарева была второй ракеткой мира.

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