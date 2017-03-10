Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам февраля

Агент Харта: У Джо есть много вариантов, потому что он один из лучших голкиперов мира

Агент Джонатан Барнетт заявил, что не общался с руководством «Манчестер Сити» о будущем голкипера Джо Харта, который проводит сезон на правах аренды в «Торино».