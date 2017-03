Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам февраля

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим наставником английской премьер-лиги по итогам прошедшего месяца.

В феврале футболисты «Манчестер Сити» провели в чемпионате Англии пять матчей, в которых одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Запланированная на 26 февраля игра с «Манчестер Юнайтед» была перенесена.

Congratulations Pep Guardiola on winning your first @BarclaysFooty Manager of the Month award for February



More 👉 https://t.co/cvLWDYOg4D pic.twitter.com/VjD3oIJDzz