Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам февраля
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим наставником английской премьер-лиги по итогам прошедшего месяца.
В феврале футболисты «Манчестер Сити» провели в чемпионате Англии пять матчей, в которых одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Запланированная на 26 февраля игра с «Манчестер Юнайтед» была перенесена.
Congratulations Pep Guardiola on winning your first @BarclaysFooty Manager of the Month award for February— Premier League (@premierleague) 10 марта 2017 г.
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В данный момент горожане занимают в турнирной таблице АПЛ третье место.
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