На товарищеский матч Россия - Бельгия продано более 18 тысяч билетов

Более 18 тысяч билетов продано на товарищеский футбольный матч сборных России и Бельгии, который состоится 28 марта в Бельгии.

- Что касается тестового матча Россия - Бельгия, то сегодня мы убедились, что ядро стадиона подготовлено на высочайшем уровне. Поле, раздевалки, душевые - все готово к тому, чтобы матч состоялся и прошел на высоком уровне, болельщики ждут эту игру. За полторы недели с момента старта продаж куплено более 18 тысяч билетов, - цитирует губернатора Кубани Вениамина Кондратьева агентство ТАСС.

Напомним, с 17 июня по 2 июля в России пройдет Кубок конфедераций.









