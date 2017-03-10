На товарищеский матч Россия - Бельгия продано более 18 тысяч билетов
Более 18 тысяч билетов продано на товарищеский футбольный матч сборных России и Бельгии, который состоится 28 марта в Бельгии.
- Что касается тестового матча Россия - Бельгия, то сегодня мы убедились, что ядро стадиона подготовлено на высочайшем уровне. Поле, раздевалки, душевые - все готово к тому, чтобы матч состоялся и прошел на высоком уровне, болельщики ждут эту игру. За полторы недели с момента старта продаж куплено более 18 тысяч билетов, - цитирует губернатора Кубани Вениамина Кондратьева агентство ТАСС.
Напомним, с 17 июня по 2 июля в России пройдет Кубок конфедераций.
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