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Турецкие продукты возвращаются в Россию. Спорт уже вернулся

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Правительство РФ сняло запрет на поставки в Россию из Турции гвоздики, лука, цветной капусты и брокколи. Напомним, что под временное эмбарго турецкие продукты попали в прошлом году. Произошло это после того, как ВВС Турции сбили российский бомбардировщик.

Тогда в Россию были запрещены поставки турецких помидоров, огурцов, репчатого лука, лука-шалота, цветной капусты, брокколи, а также свежих и сушеных цитрусовых, свежих яблок, груш, абрикосов, персиков, нектаринов, слив и терна.
Однако позже цитрусовые и косточковые из Турции были допущены на российский рынок, о чем в октябре прошлого года по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом объявил президент России Владимир Путин.

Отношения в спорте лишь ненадолго охладевали: часть российских клубов отказалась от традиционных сборов в Турции, но спустя некоторое время вернулись к прежней практике проводить предсезонные сборы в удобном турецком климате и при наличии необходимой и доступной по ценам спортивной инфраструктуры.

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