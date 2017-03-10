Свитолина признана игроком месяца в феврале
Десятая ракетка мира
Элина Свитолина стала игроком месяца в феврале по итогам опроса на официальном
сайте WTA.
В ходе голосования 22-летняя украинская теннисистка набрала 63% голосов и опередила Кристину Младенович из Франции (27%) и Каролину Плишкову из Чехии (10%).
Напомним, в феврале Свитолина завоевала титулы на турнирах Taiwan Open и Dubai Duty Free Tennis Championships. При этом в Дубае она одержала победы над бывшими первыми ракетками мира Анжелик Кербер и Каролин Возняцки.
В феврале Свитолина выиграла все 11 матчей.
Напомним, лучшим игроком января была признана победительница Australian Open Серена Уильямс.
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