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Свитолина признана игроком месяца в феврале

Источник:  WTAКомментарии

Десятая ракетка мира Элина Свитолина стала игроком месяца в феврале по итогам опроса на официальном сайте WTA.

В ходе голосования 22-летняя украинская теннисистка набрала 63% голосов и опередила Кристину Младенович из Франции (27%) и Каролину Плишкову из Чехии (10%).

Напомним, в феврале Свитолина завоевала титулы на турнирах Taiwan Open и Dubai Duty Free Tennis Championships. При этом в Дубае она одержала победы над бывшими первыми ракетками мира Анжелик Кербер и Каролин Возняцки.

В феврале Свитолина выиграла все 11 матчей.

Напомним, лучшим игроком января была признана победительница Australian Open Серена Уильямс.

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