BeanBoys победила в европейской квалификации к The Kiev Major
Команда BeanBoys стала победителем второй открытой европейской квалификации к турниру The Kiev Major.
В финале BeanBoys обыграла шведский коллектив Horde со счетом 2:0
Победителем первой открытой европейской квалификации стала Prodota Gaming.
Закрытые региональные отборочные состоятся 10-14 марта.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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