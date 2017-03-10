Никита Симонян: Ничья с «Манчестер Юнайтед» – большое достижение для «Ростова»

Вице-президент РФС Никита Симонян поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» (1:1).

- Раз они обыграли «Баварию», почему бы не дать бой «Манчестеру»? Я думал, что может быть преимущество в ведении игры у англичан, но надо отдать должное команде, что выстояла. Достойный результат, что и говорить. В биографии команды «Ростов» это большое достижение, которое они могут и должны вспоминать, даже закончив свою футбольную карьеру.

Молодцы, что тут сказать. На чужом поле преимущество будет у «Манчестера», но посмотрим, ребята уже достойно сыграли. Там есть игроки, которые задают тон бойцовского духа, - цитирует Симоняна «Р-Спорт».

Напомним, что «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Ростове-на-Дону. Ответный матч пройдет на «Олд Траффорд» 16 марта.