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Харри Кейн признан лучшим игроком премьер-лиги в феврале

Источник:  АПЛКомментарии

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн признан лучшим игроком английской премьер-лиги в минувшем феврале.

Харри Кейн в трех матчах АПЛ забил 4 мяча и отдал 1 результативный пас. Нападающий стал вторым игроком «Шпор», после Деле Алли, получившим эту награду в текущем сезоне.

Помимо Кейна на награду претендовали: Ромелу Лукаку («Эвертон») – 4 матча, 5 голов, Давид Сильва («Манчестер Сити») – 3 матча, 1 гол, Габриэл Жезус – 3 матча, 3 гола, 1 пас, Гарет Макаули («Вест Бромвич Альбион») – 3 матча, 2 гола, Элдин Якупович («Халл Сити») – 4 матча, 3 пропущенных гола.

Напомним, лучшим тренером прошедшего месяца был признан Хосеп Гвардиола.


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