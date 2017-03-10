Джеррард может стать тренером сборной Англии

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард может войти в тренерский штаб сборной Англии, сообщает The Independent.

36-летний британец, завершивший игровую карьеру, с января приступил к работе в академии «Ливерпуля».

В то же время Джеррард не прочь получить международный опыт и уже провел переговоры с техническим директором Футбольной ассоциации (FA) Дэном Эшвортом. Стороны обсудили возможность привлечения Джеррарда в тренерский штаб Гарета Саутгейта в сборной Англии или к работе с молодежными и юношескими командами.

Пока роль Джеррарда, наверняка, будет формальной. Но у Футбольной ассоциации есть желание, чтобы представители «золотого поколения» в будущем стали тренерами сборной.