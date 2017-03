Тайсон Фьюри: Да, сейчас я вешу 160 килограммов, но возвращению в бокс это не помеха

Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри прокомментировал свое будущее возвращение на большой ринг.

«Тем, кто говорит, что я толстый - да, я действительно сейчас вешу около 160 кг, но возвращению это не помеха. Спросите моего дядю Питера Фьюри, мы уже делали это 24 раза», - заявил Фьюри.

Talk about being a fat man, I'm 25stones or 350lbs, but getting the weight off has never been a problem! Ask @peterfury we done it 24 times.