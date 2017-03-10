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Димитри Пайе: Я скучал в «Вест Хэме»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Полузащитник Димитри Пайе рассказал, почему потребовал от руководства «Вест Хэма» продать себя в «Марсель».

«Меня не устраивало то, как мы играли, этот оборонительный стиль, – сказал Пайе в интервью L’Equipe. – Можно сказать, что я скучал. Я разговаривал с «Марселем» и в первую очередь главным тренером Руди Гарсией, с философией которого я хорошо знаком. Выбор был легкий. Если бы я прождал шесть месяцев, я бы просто потерял это время.

Дома мы победили «Халл» со счетом 1:0 притом, что соперник четыре раза попал в штангу. В раздевалке все были довольны, хотя лучшим игроком матча была штанга.

Я понимал, что не могу прогрессировать, а только наоборот. Поэтому мне нужен был другой вызов».

Напомним, Пайе вернулся в «Марсель» спустя менее чем 12 месяцев после подписания нового 5,5-летнего контракта с «Вест Хэмом».

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