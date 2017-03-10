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«Зенит» может потребовать компенсацию с болельщика, из-за которого получил штраф после матча с ЦСКА

Источник:  «Фонтанка»Комментарии

«Зенит» рассматривает возможность потребовать компенсацию с болельщика, за чье поведение был наказан после матча с ЦСКА, сообщает «Фонтанка».

Как сообщает интернет-портал со ссылкой на источника в клубе, сине-бело-голубые установили личность человека, который во время матча в Москве снял брюки и нижнее белье. За этот эпизод КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 200 тысяч рублей

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Отметим, ранее «Зенит» уже подавал иск на болельщика, но суд в нем отказал.

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Напомним, матч 18-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит» прошел в Москве и закончился со счетом 0:0. На 70-й минуте встречи армейцы остались вдесятером после удаления Понтуса Вернблума.

ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые на четыре очка отстают от «Спартака».  

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