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Виталий Мутко: Готовность к Кубку конфедераций высокая

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко оценил готовность городов к Кубку конфедераций.

«В целом все четыре города в достаточной степени готовности находятся. У нас еще сто дней до Кубка конфедераций, сейчас уже 99.

Все четыре стадиона сейчас проходят элемент адаптации: создание временных трибун или временных периметров безопасности, зон гостеприимства. Эта работа сейчас ведется на всех стадионах одновременно, поэтому я считаю, что готовность высокая», – приводит ТАСС слова Мутко.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань). 

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