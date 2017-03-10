Около 10 скаутов просматривали Азмуна на матче «Ростов» – «Манчестер Юнайтед»

Игру «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» посетило порядка 10 европейских скаутов, которые просматривали форварда российского клуба Сердара Азмуна, сообщает Федеральное агентство новостей.

В игре с англичанами 22-летний иранец начал со скамейки запасных и провел на поле 17 минут. Сообщается, что трансферная стоимость Азмуна оценивается порядка 8–10 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету нападающего четыре гола и две голевых передачи в 15 матчах РФПЛ. В еврокубках он забил пять мячей в 11 встречах.

Напомним, что «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы, который прошел в Ростове-на-Дону. Ответный матч пройдет на «Олд Траффорд» 16 марта.