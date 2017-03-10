ВИДЕО ДНЯ: Моуринью в подтрибунном помещении обнял ростовского ребенка

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем твиттере выложил видео из подтрибунного помещения стадиона «Олимп-2».

Перед матчем главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью зашел в подтрибунное помещение и обнял одного из мальчиков, который подавал во время матча мячи.

Пока матч не начался и маска спесивца не надета... Моуринью - славный парень! УНИКАЛЬНЫЕ кадры, их не было в эфире❗️ pic.twitter.com/LghGQ2b8MD — Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 10 марта 2017 г.

Напомним, «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы, которая прошел в Ростове-на-Дону. Ответный матч пройдет на «Олд Траффорд» 16 марта. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.