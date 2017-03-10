ВИДЕО ДНЯ: Моуринью в подтрибунном помещении обнял ростовского ребенка
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин в своем твиттере выложил видео из подтрибунного помещения стадиона «Олимп-2».
Перед матчем главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью зашел в подтрибунное помещение и обнял одного из мальчиков, который подавал во время матча мячи.
Пока матч не начался и маска спесивца не надета... Моуринью - славный парень! УНИКАЛЬНЫЕ кадры, их не было в эфире❗️ pic.twitter.com/LghGQ2b8MD— Дмитрий Шнякин (@shhhnyak) 10 марта 2017 г.
Напомним, «Ростов» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (1:1) в первой встрече 1/8 финала Лиги Европы, которая прошел в Ростове-на-Дону. Ответный матч пройдет на «Олд Траффорд» 16 марта. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Ростов - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)
Голы
Мхитарян 35 (0:1). Бухаров 53 (1:1).
Состав
Ростов: Медведев, Гранат (Терентьев, 18), Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Калачёв, Нобоа, Гацкан, Полоз, Бухаров (Азмун, 74)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Джонс, Смоллинг, Рохо, Блинд (Валенсия, 90), Янг, Мхитарян (Марсьяль, 68), Эррера (Кэррик, 90), Феллайни, Погба, Ибрагимович
Предупреждения:
Гацкан, 25; Бухаров, 44; Нобоа, 58; Калачёв, 73 - Мхитарян, 21; Эррера, 78
Судья:
Феликс Цвайер (Германия)
Место и дата
09 марта 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция