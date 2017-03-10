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Раньери может возглавить «Палермо»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

«Палермо» рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера Клаудио Раньери.

По данным Corriere dello Sport, новые владельцы «Палермо» очень хотят видеть в клубе 65-летнего итальянца, однако переговоры могут получиться непростыми, в том числе из-за вопроса по зарплате тренера.

Сейчас «Палермо» тренирует уругваец Диего Лопес, контракт которого рассчитан до конца сезона 2017/2018.

За 11 туров до окончания нынешнего сезона «Палермо» стоит в зоне вылета, отставая от 17-го места на семь очков.

Напомним, у Раньери есть опыт работы в серии B с «Кальяри» и «Фиорентиной», которых он выводил в элитный дивизион.

Добавим, что «Лестер» отправил Раньери в отставку 23 февраля.

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