Новак Джокович: Возможно, мне стоило сделать большую паузу в карьере после победы на «Ролан Гаррос»

Победитель 12 турниров «Большого шлема» Новак Джокович заявил о том, что его мотивация в ATP-туре по-прежнему высока.

- Может быть, мне стоило взять большую паузу после «Ролан Гаррос», чтобы перезарядиться эмоционально. Этого не случилось, я продолжал идти вперед, и сейчас об этом не жалею. Это стало уроком для меня. Те четыре-пять месяцев 2016 года были очень важными для меня, для моего роста в игровом и человеческом плане. Я по-прежнему мотивирован выступать на самом высоком уровне.



На протяжении пары месяцев я был сам не свой на корте. Сейчас я нашел свое место. Я верю, что двигаюсь в правильном направлении.



Сейчас я чувствую себя лучше в игровом и психологическом плане, чем несколько месяцев назад, - рассказал Джокович.

Новак Джокович выиграл 67 титулов на турнирах ATP в одиночном разряде.

