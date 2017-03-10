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Леонид Вайсфельд: Ожидания от приглашения Захаркина не оправдались

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о разногласиях с бывшим главным тренером команды Игорем Захаркиным.

– Я вообще очень сожалею, что так произошло, – сказал Вайсфельд в интервью «БИЗНЕС Online». – Откровенно говоря, у меня были совсем другие ожидания. Начнем с того, что все прекрасно знают – Захаркина в Уфу пригласил я. Причем, мне это стоило очень больших усилий. Другой вопрос, что ожидания не оправдались.

– Игорь Владимирович говорил, что для этого состава 1/4 финала конференции – потолок, специалисты утверждали, что у Уфы один из сильнейших составов в лиге. Вы какой точки зрения придерживаетесь?
– Я посередине между этими двумя точками зрения…

– В интервью БСТ тренер сказал, что решение подписать Никласа Сведберга – было вашим и тренера вратарей. Те, кто в курсе этой истории, хватались за голову от услышанного. Как было на самом деле?
– Во-первых, мне очень понравилась его фраза, что Кореньков пришел с «выкладками и таблицами». Какие выкладки, какие таблицы? Во-вторых, ко мне Кореньков не приходил. И в-третьих, все было совсем по-другому. Игорь стоял в этом кабинете и объяснял мне, почему он хочет Сведберга.

Напомним, «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции, после чего проиграл «Ак Барсу» в первом раунде плей-офф. 3 апреля клуб объявил об отставке Захаркина.

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