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Массимо Каррера: Мотивация игроков «Анжи» в матче со «Спартаком» будет высочайшей

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Анжи» в 19-м туре чемпионата России.

- Несмотря ни на что, футболистов «Анжи» в воскресенье будет одиннадцать, как и нас. И можно ожидать, что уровень мотивации у них будет высочайший — ведь им предстоит встреча со «Спартаком».

Нам ни в коем случае не стоит праздновать победу до окончания матча. Многие думают, что встреча с «Анжи» для нас будет легкой. В отличие от них, я считаю, что если не подойти к этой игре правильно, то она может оказаться намного сложнее краснодарской, - заявил Каррера.

Матч «Спартак» - «Анжи» состоится на «Открытие Арене» 12 марта. В данный момент красно-белые лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на пять очков. 

Матч

Спартак - Анжи

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция


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