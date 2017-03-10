Массимо Каррера: Мотивация игроков «Анжи» в матче со «Спартаком» будет высочайшей
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от матча с «Анжи» в 19-м туре чемпионата России.
- Несмотря ни на что, футболистов «Анжи» в воскресенье будет одиннадцать, как и нас. И можно ожидать, что уровень мотивации у них будет высочайший — ведь им предстоит встреча со «Спартаком».
Нам ни в коем случае не стоит праздновать победу до окончания матча. Многие думают, что встреча с «Анжи» для нас будет легкой. В отличие от них, я считаю, что если не подойти к этой игре правильно, то она может оказаться намного сложнее краснодарской, - заявил Каррера.
Матч «Спартак» - «Анжи» состоится на «Открытие Арене» 12 марта. В данный момент красно-белые лидируют в чемпионате России, опережая «Зенит» на пять очков.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция