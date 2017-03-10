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Арсен Венгер: Две недели Луис Энрике был идиотом, а теперь он герой, в этом вся работа тренера

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не чувствует усталости, которая бы заставила его покинуть клуб, как это сделал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.

«Со мной все в порядке. Я чувствую себя сильным и очень мотивированным. Готов отдать клубу все, что у меня, – приводит Sky Sports слова Венгера. – Две недели назад Энрике считали идиотом. Все говорили, что ему нужно уйти. И он сказал: «Хорошо, я ухожу». Сегодня он герой. В этом вся наша работа.

На самом деле у меня есть одно уравнение, о котором я вам когда-нибудь расскажу. Просто сейчас не то время. Я уверяю, оно вам понравится. Это уравнение о работе тренера. Я вывел формулу».

Напомним, на прошлой неделе главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. А в среду его команда разгромила «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, отыгравшись за поражение в первом матче (0:4).

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