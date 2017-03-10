Арсен Венгер: Две недели Луис Энрике был идиотом, а теперь он герой, в этом вся работа тренера

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не чувствует усталости, которая бы заставила его покинуть клуб, как это сделал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.

«Со мной все в порядке. Я чувствую себя сильным и очень мотивированным. Готов отдать клубу все, что у меня, – приводит Sky Sports слова Венгера. – Две недели назад Энрике считали идиотом. Все говорили, что ему нужно уйти. И он сказал: «Хорошо, я ухожу». Сегодня он герой. В этом вся наша работа.

На самом деле у меня есть одно уравнение, о котором я вам когда-нибудь расскажу. Просто сейчас не то время. Я уверяю, оно вам понравится. Это уравнение о работе тренера. Я вывел формулу».

Напомним, на прошлой неделе главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что покинет клуб по окончании сезона. А в среду его команда разгромила «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, отыгравшись за поражение в первом матче (0:4).