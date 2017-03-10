Ракитич официально продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич подписал новый контракт с «Барселоной».

Соглашение рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте Ракитича будет составлять 125 миллионов евро. В «Барселону» полузащитник перешел из «Севильи» летом 2014 года.

В составе каталонцев Ракитич провел 145 официальных матчей и забил 23 гола.

Напомним, на этой неделе «Барселона» разгромила «ПСЖ» со счетом 6:1 и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.

