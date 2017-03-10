Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ракитич официально продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич подписал новый контракт с «Барселоной».

Соглашение рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте Ракитича будет составлять 125 миллионов евро. В «Барселону» полузащитник перешел из «Севильи» летом 2014 года.

В составе каталонцев Ракитич провел 145 официальных матчей и забил 23 гола.

Напомним, на этой неделе «Барселона» разгромила «ПСЖ» со счетом 6:1 и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Арсен Венгер: Две недели Луис Энрике был идиотом, а теперь он герой, в этом вся работа тренераГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не чувствует усталости, которая бы заставила его покинуть клуб, как это сделал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выезда«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выездаЗенитовцы тренируются на поле, как у «МЮ» с «Ростовом», и пытаются включать на нем «Барселону» – все ради гонки со «Спартаком».«Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч впервые за 26 лет«Барселона» и «Реал» сыграют друг с другом в рамках летнего турнира International Champions Cup, сообщает As. Матч пройдет 29 июля на Hard Rock Stadium в Майами.День в истории. Ивану Ракитичу исполнилось 29 летСегодня отмечает день рождения хорватский полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич. Ему исполнилось 29 лет.Примера. 27-й тур. «Эспаньол» против «Лас-Пальмаса» и другие матчиРезультаты матчей 27-го тура чемпионата Испании.«Райо Вальекано» расторг контракт с Зозулей«Бетис» и «Райо Вальекано» расторгли контракт об аренде украинского нападающего Романа Зозули. Об этом сообщает официальный сайт «Бетиса».«Барселона» продлит контракт с Ракитичем до 2021 года«Барселона» достигла соглашения с полузащитником Иваном Ракитичем о продлении контракта, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.Руководство «ПСЖ» не собирается увольнять ЭмериГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери продолжит работать с командой после ее вылета из Лиги чемпионов, сообщает AS.В УЕФА остались недовольны судейством матча «Барселона» – «ПСЖ»В УЕФА остались недовольны судейством главного арбитра Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ» (6:1). Об этом пишет испанская Marca.Матч «Барселона» – «ПСЖ» стал самым убыточным в истории российских букмекеровКрупнейшая российская букмекерская компания выплатила клиентам 115% от общей суммы сделанных ставок.Один человек в России угадал точный счет матча «Барселона» – «ПСЖ»Счастливчик поставил на победу «Барселоны» со счетом 6:1 тысячу рублей.«Самый убыточный матч в истории». Триумф «Барселоны» стал кошмаром букмекеров«Самый убыточный матч в истории». Триумф «Барселоны» стал кошмаром букмекеровТриумф «Барселоны» обернулся настоящим кошмаром для букмекерских контор.Лионель Месси о победе над «ПСЖ»: Нет ничего невозможногоНападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился ощущениями от крупной победы над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Болельщик «ПСЖ», которого сбил Мотта, обратился в полициюБолельщик «ПСЖ», которого сбил автомобиль полузащитника команды Тиаго Мотты, написал заявление в полицию, сообщает RMC.Неймар: Месси точно продлит контракт с «Барселоной»Форвард «Барселоны» Неймар заверил, что его партнер Лионель Месси продлит контракт с клубом.Журналист La Gazzetta dello Sport: Теперь «ПСЖ» можно бросать играть в футболЖурналист La Gazzetta dello Sport Микаэль Брага высказался о поражении «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) на «Камп Ноу».Клуб одиноких сердец сержанта Дзюбы. Дзичковский – о матче в БарселонеКлуб одиноких сердец сержанта Дзюбы. Дзичковский – о матче в БарселонеОбозреватель «Советского спорта» – о странном и чудесном в матче «Барселона» – «ПСЖ».Юрий Семин: «Барселона» показала идеальный футболГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин - о вчерашнем чуде.Рио Фердинанд: Неймар – наследник трона Роналду и МессиБывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд признался, что впечатлен игрой форварда «Барселоны» Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен» (6:1).ВИДЕО ДНЯ: Как «Барселона» отпраздновала шикарную победу над «ПСЖ»На официальном канале «Барселоны» появилось видео, на котором футболисты и тренерский штаб празднуют победу над «ПСЖ» (6:1).
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Спринт. Мужчины. Онлайн
Футбол
Обамеянг признан игроком недели в Лиге чемпионов
Формула-1
Райкконен был лучшим в утренней сессии четвертого дня тестов в Барселоне
Футбол
Ракитич официально продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года
Футбол
Арсен Венгер: Две недели Луис Энрике был идиотом, а теперь он герой, в этом вся работа тренера
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Моуринью в подтрибунном помещении обнял ростовского ребенка
Футбол
Массимо Каррера: Мотивация игроков «Анжи» в матче со «Спартаком» будет высочайшей
Хоккей
Леонид Вайсфельд: Ожидания от приглашения Захаркина не оправдались
Теннис
Новак Джокович: Возможно, мне стоило сделать большую паузу в карьере после победы на «Ролан Гаррос»
Футбол
Раньери может возглавить «Палермо»
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Иван Ракитич
Иван Ракитичвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости