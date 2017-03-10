Ракитич официально продлил контракт с «Барселоной» до 2021 года
Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич подписал новый контракт с «Барселоной».
🖌 @ivanrakitic signs renewal with FC Barcelona! 💪 #Rakitic2021 🔴🔵 #ForçaBarça pic.twitter.com/lU077HfwKz— FC Barcelona (@FCBarcelona) 10 марта 2017 г.
Соглашение рассчитано до 2021 года.
Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте Ракитича будет составлять 125 миллионов евро. В «Барселону» полузащитник перешел из «Севильи» летом 2014 года.
В составе каталонцев Ракитич провел 145 официальных матчей и забил 23 гола.
Напомним, на этой неделе «Барселона» разгромила «ПСЖ» со счетом 6:1 и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.
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