Данил «Dendi» Ишутин: Сказать честно, для меня не ясно, где именно сейчас находится СНГ на мировой арене

Игроки команды Natus Vincere поделились ожиданиями от закрытых СНГ-квалификациях к The Kiev Major.



Пер Андерс Ульссон «Pajkatt» Лилле: «Мы изучили четверых соперников, а остальных рассмотрим в конце первого игрового дня. У некоторых команд не так много матчей за последнее время. Например, команда Virtus.pro не провела ни одной игры после 6 февраля, так что несколько сложно изучить ее последнюю статистику выступлений или предугадать, что эти парни смогут предложить. Тем не менее у некоторых команд имеется привычка выбирать одних и тех же персонажей, так что мы запомним это в матчах с ними.



Я думаю, что некоторые СНГ-коллективы всё ещё много дерутся, но сейчас это случается реже, чем раньше. По крайней мере, я так чувствую. Не могу сказать, увеличился ли наш пул героев или нет, но он стал другим по сравнению с тем, что был раньше, и нам еще предстоит увидеть, насколько это хорошо».



Мальте «Biver» Винтер: «Думаю, Virtus.pro, Team Empire и Team Spirit будут наиболее тяжёлыми соперниками. Нет такой команды, против которой мне особенно хочется играть. Я просто хочу победить».



Роман «rmN-» Палей: «Поскольку я выступал на СНГ-сцене на протяжении более 12 месяцев, я играл против многих игроков из разных команд этого региона. Тем не менее мы будем готовиться к абсолютно всем соперникам. Мне не нравится думать, словно наши противники очень опасны, так как это может негативно отразиться на самом себе. Мы должны превзойти каждую команду в этой квалификации. Впрочем, я никого не недооцениваю и не переоцениваю в этих отборочных матчах».



Виктор «GeneRaL» Нигрини: «Мейджор в СНГ — это то, чего все так долго ждали. Было много слухов и обещаний, и вот, спустя 4 мажора, наконец компания Valve дала возможность провести турнир на территории СНГ. Это невероятно круто, что можно поиграть у себя дома. Надеюсь, турнир будет выдающимся, а организация — на высшем уровне!».



Данил «Dendi» Ишутин: «Сказать честно, для меня не ясно, где именно сейчас находится СНГ на мировой арене :) Но у нас много хороших игроков. Конечно, хотелось бы увидеть хотя бы две команды из региона на The Kiev Major. Но, видимо, СНГ предстоит ещё многое доказать».



Закрытые региональные отборочные состоятся 10-14 марта.



The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.

