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Райкконен был лучшим в утренней сессии четвертого дня тестов в Барселоне

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Пилот «Феррари» Кими Райкконен показал лучшее время во время утренней сессии четвертого дня тестов в Барселоне.

Райкконен проехал 45 кругов и лучший из них – за 1 минуту 18,634 секунды. 37-летний финн опередил на 0,804 секунды голландца Макса Ферстапенна на «Ред Булл». Третий результат показал партнер Даниила Квята по «Торо Россо» – испанец Карлос Сайнс-младший.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас занял четвертое место.

Барселона (Испания)

Тесты

4-й день

1. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – 1.18,634 (45 кругов)

2. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,804 (29)

3. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – +1,203 (39)

4. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +1,211 (49)

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