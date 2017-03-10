Райкконен был лучшим в утренней сессии четвертого дня тестов в Барселоне
Пилот «Феррари» Кими
Райкконен показал лучшее время во время утренней сессии четвертого дня тестов в
Барселоне.
Райкконен проехал 45 кругов и лучший из них – за 1 минуту 18,634 секунды. 37-летний финн опередил на 0,804 секунды голландца Макса Ферстапенна на «Ред Булл». Третий результат показал партнер Даниила Квята по «Торо Россо» – испанец Карлос Сайнс-младший.
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас занял четвертое место.
Барселона (Испания)
Тесты
4-й день
1. Кими Райкконен
(Финляндия, «Феррари») – 1.18,634 (45 кругов)
2. Макс Ферстаппен
(Голландия, «Ред Булл») – +0,804 (29)
3. Карлос
Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – +1,203 (39)
4. Валттери Боттас
(Финляндия, «Мерседес») – +1,211 (49)
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