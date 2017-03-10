Обамеянг признан игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
На официальном сайте УЕФА за габонца проголосовал 31% болельщиков.
Напомним, Обамеянг оформил хет-трик в домашнем матче с «Бенфикой» и помог «Боруссии» пробиться в четвертьфинал.
🎉 #FridayFeeling 🎉#UCL pic.twitter.com/M9qZGhsTxr— Champions League (@ChampionsLeague) 10 марта 2017 г.
Жеребьевка этой стадии турнира состоится 17 марта в швейцарском Ньоне.
Матч
Боруссия - Бенфика - 4:0 (1:0)
Голы
Обамеянг 5 (1:0). Пулишич 59 (2:0). Обамеянг 61 (3:0). Обамеянг 85 (4:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Бартра, Дурм, Шмельцер, Пищек, Папастатопулос (Гинтер, 89), Кастро, Пулишич, Вайгль, Дембеле (Кагава, 82), Обамеянг (Шюррле, 87)
Бенфика: Эдерсон, Линделёф В., Алмейда, Семеду Н., Луизао, Самарис (Живкович, 74), Элизеу, Митроглу, Черви (Хименес Р., 83), Сальвио (Жонас, 64), Пицци
Предупреждения:
Кастро, 31; Дембеле, 39; Пищек, 66 - Самарис, 34
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
08 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция