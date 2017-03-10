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Василий Березуцкий приостановил карьеру в сборной России

Источник:  РФСКомментарии

Российский футбольный союз сообщил о том, что защитник Василий Березуцкий приостановил выступления за национальную сборную страны по согласованию с тренерским штабом команды.

- Данное решение далось мне очень непросто. Все-таки я играю в национальной команде с 2003 года, всегда с удовольствием приезжал  в сборную и старался отдавать себя на поле без остатка, понимая, что защищаю честь страны. Но, учитывая мой возраст и, самое главное, состояние здоровья, тщательно взвесив все за и против, решил сосредоточиться на выступлениях за ЦСКА.

Хотел бы отметить, что в сборной России сейчас здоровая, рабочая атмосфера, создается отличный коллектив, которому по силам добиваться высоких целей. Впереди у команды два чрезвычайно важных крупных домашних турнира - Кубок Конфедераций и Чемпионат мира. Желаю футболистам, тренерскому штабу успешно решить в них поставленные задачи и порадовать российских болельщиков красивым футболом, - заявил Березуцкий.

Василий Березуцкий с 2003 года сыграл за сборную России 101 матч и забил 5 мячей.

Он является бронзовым призером Евро-2008.

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