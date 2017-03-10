Станислав Черчесов: В случае крайней необходимости Березуцкий может вернуться в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение защитника Василия Березуцкого приостановить карьеру в национальной команде.

- Еще до игры с «Зенитом» Василий Березуцкий связался со мной и попросил о встрече. После матча мы побеседовали, и он озвучил свою позицию относительно дальнейшего выступления за сборную. Мы уважаем и с пониманием относимся к решению футболиста. В течение четырнадцати лет он защищал цвета национальной сборной, проведя за нее более ста матчей. Василий - настоящий профессионал, как на поле, так и за его пределами.

На данном этапе он сосредоточится на выступлениях за ЦСКА, но, убежден, что в случае крайней необходимости сможет вернуться в сборную России. Кстати, именно таким образом, мы договаривались и с его многолетним партнером по клубу и сборной Сергеем Игнашевичем, - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.

Василий Березуцкий с 2003 года сыграл за сборную России 101 матч и забил 5 мячей.

Он является бронзовым призером Евро-2008.