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Александр Кравцов: Если Малышко не покажет результат – перейдет на самоподготовку

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов рассказал о ближайших перспективах Дмитрия Малышко.

- В целом, оценка сборной России 0 устойчивая «четверка», которая могла бы вылиться и в более высокий балл. Главное, тренерский штаб отчетливо понимает проблемы, которые возникли в ходе сезона, и осознает задачи, которые предстоит решить.

Если Малышко не покажет результат – уйдет на самостоятельную подготовку. Я подчеркиваю – на самостоятельную. Будет готовиться за счет своего региона или спонсоров, чтобы попасть в команду на общих основаниях, - заявил Кравцов.

Сегодня в финском Контиолахти стартовал предпоследний этап Кубка мира-2016/17.

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