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Журналист La Gazzetta dello Sport: Какая разница, с кем играть сборной России – с Бразилией или с Катаром?

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал изменения в графике контрольных матчей сборной России по футболу.

- Сборная России не сыграет в июне товарищеский матч с Бразилией. Это плохо?

- А какая разница, с кем играть – с Катаром или с Бразилией? 

- Обычно считают, что на фоне сильного соперника можно лучше проверить свой уровень.

- Сборная России – это не клуб. Статус сборных невозможно проверить ни в товарищеских матчах, ни в отборочных, ни на континентальных или мировых турнирах – в любом случае они играют мало. И рейтинг сборных, в отличие от таблицы коэффициентов УЕФА, неважен, - рассказал Брага в интервью порталу «Евро-Футбол.ру».

Напомним, ближайший контрольный матч сборная России проведет 28 марта. В Сочи команда Станислава Черчесова сыграет с бельгийцами.

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