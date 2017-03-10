Журналист La Gazzetta dello Sport: Какая разница, с кем играть сборной России – с Бразилией или с Катаром?

Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал изменения в графике контрольных матчей сборной России по футболу.

- Сборная России не сыграет в июне товарищеский матч с Бразилией. Это плохо?

- А какая разница, с кем играть – с Катаром или с Бразилией?

- Обычно считают, что на фоне сильного соперника можно лучше проверить свой уровень.