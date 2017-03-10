Журналист La Gazzetta dello Sport: Какая разница, с кем играть сборной России – с Бразилией или с Катаром?
Итальянский журналист Микаэль Брага прокомментировал изменения в графике контрольных матчей сборной России по футболу.
- Сборная России не сыграет в июне товарищеский матч с Бразилией. Это плохо?
- А какая разница, с кем играть – с Катаром или с Бразилией?
- Обычно считают, что на фоне сильного соперника можно лучше проверить свой уровень.
- Сборная России – это не клуб. Статус сборных невозможно проверить ни в товарищеских матчах, ни в отборочных, ни на континентальных или мировых турнирах – в любом случае они играют мало. И рейтинг сборных, в отличие от таблицы коэффициентов УЕФА, неважен, - рассказал Брага в интервью порталу «Евро-Футбол.ру».
Напомним, ближайший контрольный матч сборная России проведет 28 марта. В Сочи команда Станислава Черчесова сыграет с бельгийцами.
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