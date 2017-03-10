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Первая группа НСФЛ начинает в Нальчике

Константин Клещев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

11 марта в столице Кабардино-Балкарии стартует 2-й межрегиональный турнир Первой группы НСФЛ.

На поле Республиканского детского стадиона выйдут сборные Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова, Чувашского государственного педагогического университета имени И. Я. Яковлева, Донского государственного технического университета и Калининградского государственного технического университета. Для футболистов ЧГПУ этот турнир станет уже вторым в сезоне, остальные сборные только начинают свой путь в НСФЛ.

Расписание матчей

11 марта

КБГУ (Нальчик) - ЧГПУ (Чебоксары)
ДГТУ (Ростов-на-Дону) - КГТУ (Калининград)

12 марта

КБГУ – КГТУ
ДГТУ – ЧГПУ

13 марта

КГТУ – ЧГПУ
КБГУ - ДГТУ

Следующий турнир Первой группы пройдет 26-28 марта в Ростове-на-Дону. В нем сыграют команды ДГТУ, ТПУ (Томск), РГУ (Москва) и МПГУ (Москва).

Положение команд: ПГАФКСИТ (Казань) – 9 очков (3 матча), МПГУ – 6 (3), СПбПУ – 3 (3), ЧГПУ – 0 (3).

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