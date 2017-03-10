Первая группа НСФЛ начинает в Нальчике

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ЮФУ – бронзовый призер НСФЛ Напомним, что КубГУ (Краснодар) и СГУ (Саратов) за два тура до окончания чемпионата обеспечили себе первое и второе место соответственно.

Сборная ЧГУ – победитель московского турнира НСФЛ Команда Чеченского государственного университета, одержав две уверенные победы и сыграв вничью с ОрелГУ, первый раз в сезоне занял первое место на турнире в Москве.

КубГУ досрочно победил в соревнованиях НСФЛ КубГУ досрочно завоевал титул чемпиона НСФЛ (Национальной студенческой футбольной лиги) сезона-2015-16. Это стало известно после завершения прошедшего в Санкт-Петербурге турнира, где краснодарская команда набрала 7 очков.

Москва впервые приняла турнир НСФЛ Смоленская команда СГАФКСТ сенсационно обыграла СПбГУПТД (Санкт-Петербург) со счетом 4:1 в ходе мини-турнире, который впервые прошел в Москве, и тем самым осложнила задачу питерцев в борьбе за бронзовые медали.

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Отрыв лидера НСФЛ от преследователей сократился до минимума В Национальной студенческой футбольной лиге прошел очередной тур

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