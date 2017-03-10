Первая группа НСФЛ начинает в Нальчике
11 марта в столице Кабардино-Балкар
На поле Республиканского детского стадиона выйдут сборные Кабардино-Балкар
Расписание матчей
11 марта
КБГУ (Нальчик) - ЧГПУ (Чебоксары)
ДГТУ (Ростов-на-Дону) - КГТУ (Калининград)
КБГУ – КГТУ
ДГТУ – ЧГПУ
13 марта
КГТУ – ЧГПУ
КБГУ - ДГТУ
Следующий турнир Первой группы пройдет 26-28 марта в Ростове-на-Дону. В нем сыграют команды ДГТУ, ТПУ (Томск), РГУ (Москва) и МПГУ (Москва).
Положение команд: ПГАФКСИТ (Казань) – 9 очков (3 матча), МПГУ – 6 (3), СПбПУ – 3 (3), ЧГПУ – 0 (3).