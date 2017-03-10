ФИФА: Мутко не был одобрен в качестве кандидата на должность члена совета
ФИФА подтвердила информацию о том, что вице-премьер РФ Виталий Мутко не был допущен до выборов в совет организации.
- Виталий Мутко не был одобрен в качестве кандидата на должность члена совета ФИФА из-за его позиции в качестве вице-премьера РФ, - цитирует агентство ТАСС представителя пресс-службы организации.
Мутко с 2009 года входил в исполком ФИФА, который в 2016 году был преобразован в совет ФИФА.
В качестве кандидатов на должность члена совета ФИФА были допущены: двукратный победитель Лиги чемпионов, бывший игрок «Милана» Деян Савичевич, президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель, венгр Шандор Чаньи, киприот Костакис Куцокумнис и исландец Гейр Торстейнссон.
Выборы в совет ФИФА от Европы пройдут 5 апреля на конгрессе УЕФА в Хельсинки.