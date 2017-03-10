ФИФА: Мутко не был одобрен в качестве кандидата на должность члена совета

ФИФА подтвердила информацию о том, что вице-премьер РФ Виталий Мутко не был допущен до выборов в совет организации.

- Виталий Мутко не был одобрен в качестве кандидата на должность члена совета ФИФА из-за его позиции в качестве вице-премьера РФ, - цитирует агентство ТАСС представителя пресс-службы организации.