Кубанский казачий хор исполнит гимны на матче Россия – Бельгия
Гимны России и Бельгии перед товарищеским матчем в Сочи исполнит Кубанский казачий хор.
- Реконструкция стадиона «Фишт» - знаковое событие для всего Краснодарского края. Матч Россия - Бельгия, который пройдет 28 марта, это, по сути, открытие нового спортивного объекта. Событие будет очень ярким, красочным, запоминающимся. Кубанский казачий хор исполнит гимны России и Бельгии перед футбольным матчем, это будет очень интересно, - цитирует губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева «Российская газета».
Матч Россия - Бельгия состоится в Сочи 28 марта.
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