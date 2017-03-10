Защитник «Рубина» Серхио Санчес: Наибольшим откровением в России стал уровень лиги

Защитник казанского «Рубина» Серхио Санчес поделился впечатлениями от игры в чемпионате России.

- Наверное, самым большим откровением была лига и ее уровень. Потому что всё время, когда кто-то говорит, что едет играть в Россию, то слышит в ответ: «А, там легко. Не переживай!». Но это неправда и в России очень много команд, которые проделали работу, показывают хорошую игру, борются и имеют в своем распоряжении много хороших игроков. Российская лига стремительно растет.

- Какая команда или игрок больше всего вас впечатлили?

- Наверное, «Спартак» – там сильные игроки. «Амкар» доставил нам проблемы в матче первого тура. «Краснодар» – тоже хорошая команда, которая в последних матчах показывает хороший футбол. Но я думаю, что «Рубин» скоро снова станет лучше командой России, потому что мы очень упорно работаем над этим, настроены на это и я верю в эту команду, верю в этот клуб, в работу этих людей, - рассказал Санчес в интервью «БИЗНЕС Online».

В данный момент «Рубин» занимает девятую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Напомним, в прошлом сезоне Серхио Санчес защищал цвета греческого «Панатинаикоса».