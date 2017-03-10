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М.Фуркад выиграл спринт в Контиолахти, опередив Моравца на 0,6 секунды

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
М.Фуркад выиграл спринт в Контиолахти, опередив Моравца на 0,6 секунды
Источник: Getty Images

Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Напомним, 28-летний Фуркад гарантировал себе победу в общем зачете Кубка мира еще на прошлом этапе, который прошел на олимпийской трассе в Пхенчхане.

Сегодня Мартен сделал один промах (на стрельбе из положения стоя), но благодаря высокой скорости на лыжне сумел опередить на шесть десятых секунды чеха Ондрея Моравца, не допустившего ошибок на стрельбище.

Замкнул тройку призеров четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен, опередивший соотечественника Йоханнеса Бе.

Лидер сборной России Антон Шипулин, допустив три промаха, не смог побороться за призовые места.

Сегодня в 19:45 по московскому времени в Контиолахти начнется женская спринтерская гонка.

Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины
Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 22.17,0 (1 промах)
2. Ондрей Моравец (Чехия) – отставание 0,6 (0)
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +9,4 (0)
4. Йоханнес Бе (Норвегия) +12,1 (0)
5. Арнд Пайффер (Германия) +22,3 (0)
6. Симон Эдер (Австрия) +23,0 (1)
7. Андрей Расторгуев (Латвия) +25,1 (1)
8. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +30,2 (1)
9. Юлиан Эберхард (Австрия) +42,0 (2)
10. Михаэль Реш (Бельгия) +42,3 (0)
...23. Евгений Гараничев (Россия) +1.07,3 (2)
...27. Матвей Елисеев (Россия) +1.11,3 (1)
...29. Антон Шипулин (Россия) +1.14,3 (3)
...38. Антон Бабиков (Россия) +1.28,4 (0)
...57. Максим Цветков (Россия) +2.15,9 (2)

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