Ученые доказали, что люди могут быть толстыми и здоровыми

Исследователи пришли к выводу, что физические упражнения снижают риск развития сердечного приступа или инсульта независимо от индекса массы тела.



Регулярная физическая активность в среднем возрасте может компенсировать вред от ожирения, показало исследование голландских ученых из Медицинского центра Университета Эразмус в Роттердаме



Иными словами, люди могут быть тучными и при этом здоровыми, что подрывает теорию, согласно которой ожирение автоматически ведет к плохому здоровью. Специалисты пришли к выводу, что физические упражнения снижают риск развития сердечного приступа или инсульта независимо от индекса массы тела.

Эксперты рассмотрели 5300 людей в возрасте от 55 лет и старше, все участники наблюдались в течение 15 лет. Ученые обнаружили, что если люди с избыточной массой тела были неактивными, они имели на треть больше шансов пострадать от сердечно-сосудистых проблем – таких как сердечный приступ или инсульт – чем, если бы они имели здоровый вес и занимались спортом. Тем не менее, люди, имеющие избыточный вес или ожирение, могли уменьшить этот риск, если они были активны в течение, по крайней мере, четырех часов в день. Речь идет о любом виде физической активности – от физических упражнений до работы по дому.

Полученные данные свидетельствуют о том, что люди с избыточной массой тела не имеют повышенного сердечно-сосудистого риска, если они остаются физически активными.