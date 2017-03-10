Ученые доказали, что люди могут быть толстыми и здоровыми
Исследователи пришли к выводу, что физические упражнения снижают
риск развития сердечного приступа или инсульта независимо от индекса массы
тела.
Регулярная физическая активность в среднем возрасте может
компенсировать вред от ожирения, показало исследование голландских ученых из
Медицинского центра Университета Эразмус в Роттердаме
Иными словами, люди могут быть тучными и при этом здоровыми, что
подрывает теорию, согласно которой ожирение автоматически ведет к плохому
здоровью. Специалисты пришли к выводу, что физические упражнения снижают риск
развития сердечного приступа или инсульта независимо от индекса массы тела.
Эксперты рассмотрели 5300 людей в возрасте от 55 лет и старше, все
участники наблюдались в течение 15 лет. Ученые обнаружили, что если люди с
избыточной массой тела были неактивными, они имели на треть больше шансов
пострадать от сердечно-сосудистых проблем – таких как сердечный приступ или
инсульт – чем, если бы они имели здоровый вес и занимались спортом. Тем не
менее, люди, имеющие избыточный вес или ожирение, могли уменьшить этот риск,
если они были активны в течение, по крайней мере, четырех часов в день. Речь
идет о любом виде физической активности – от физических упражнений до работы по
дому.
Полученные данные свидетельствуют о том, что люди с избыточной
массой тела не имеют повышенного сердечно-сосудистого риска, если они остаются
физически активными.