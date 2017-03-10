Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула- : -Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ученые доказали, что люди могут быть толстыми и здоровыми

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Исследователи пришли к выводу, что физические упражнения снижают риск развития сердечного приступа или инсульта независимо от индекса массы тела.

Регулярная физическая активность в среднем возрасте может компенсировать вред от ожирения, показало исследование голландских ученых из Медицинского центра Университета Эразмус в Роттердаме

Иными словами, люди могут быть тучными и при этом здоровыми, что подрывает теорию, согласно которой ожирение автоматически ведет к плохому здоровью. Специалисты пришли к выводу, что физические упражнения снижают риск развития сердечного приступа или инсульта независимо от индекса массы тела.

Эксперты рассмотрели 5300 людей в возрасте от 55 лет и старше, все участники наблюдались в течение 15 лет. Ученые обнаружили, что если люди с избыточной массой тела были неактивными, они имели на треть больше шансов пострадать от сердечно-сосудистых проблем – таких как сердечный приступ или инсульт – чем, если бы они имели здоровый вес и занимались спортом. Тем не менее, люди, имеющие избыточный вес или ожирение, могли уменьшить этот риск, если они были активны в течение, по крайней мере, четырех часов в день. Речь идет о любом виде физической активности – от физических упражнений до работы по дому.

Полученные данные свидетельствуют о том, что люди с избыточной массой тела не имеют повышенного сердечно-сосудистого риска, если они остаются физически активными.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Четыре чашки чая с сахаром в день повышают вес на килограммЕсли вы хотите похудеть, то от чая с сахаром лучше отказаться. К такому выводу пришли американские ученые.Фитнес замедляет старениеУченые доказали, что фитнес замедляет старение организма, в том числе и кожи.Американские ученые: Употребление сахара наносит вред здоровьюОни считают, что это поможет значительному улучшению самочувствия.Безглютеновая диета оказалась опасна для здоровьяРезультаты последних исследований показали, что популярные безглютеновые диеты вовсе не так полезны, как заявлялось прежде.Американские ученые: Правильный выбор посуды может помочь похудетьУченые из США установили, что для успешного похудения немаловажную роль играет не только то, что человек ест, но и то, из какой посуды он ест.Американские ученые: Для похудения диета полезнее упражненийУченые из Чикаго (США) пришли к выводу, что усиленные тренировки не всегда дают эффект, так как они только пробуждают аппетит.Фитнес-селфи могут свидетельствовать о расстройстве пищевого поведенияУченые Университета Аделаиды (Австралия) исследовали людей, которые размещают в соцсетях фотографии из спортзала или с нарочито здоровой, диетической едой.Ученые из Гарварда определили продукт, гарантированно продлевающий жизньРегулярное употребление морепродуктов в пищу продлевает жизнь.Жесткая диета после праздничного застолья опасна для здоровьяДо и после занятий бодибилдингом: 20 впечатляющих фотоДо и после занятий бодибилдингом: 20 впечатляющих фото«Советский спорт» собрал лучшие фото до и после занятий бодибилдингом – девушек, качков-любителей и профессиональных атлетов.
Биатлон
Александр Кравцов: Если Малышко не покажет результат – перейдет на самоподготовку
Футбол
Станислав Черчесов: В случае крайней необходимости Березуцкий может вернуться в сборную
MMA
Федор Емельяненко посетит поединок Джексон – Лаваль
Футбол
Василий Березуцкий приостановил карьеру в сборной России
все новости