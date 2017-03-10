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Антон Шипулин: Нельзя промахиваться в спринте больше, чем в пасьюте и масс-старте

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. 

- Вопрос со стрельбой в спринте волнует не только зрителей, но и меня самого. Видимо, проблема в голове.

Нельзя промахиваться в спринте больше, чем в пасьюте и масс-старте. Таков результат, и надо думать, что случилось, почему на нескольких этапах Кубка мира подряд я позволяю себе столько промахов. Конечно, это обидно. Погода была почти идеальная, нужно было стрелять чисто.

Завтра будет возможность отыграться за сегодняшние ошибки. Старался отдавать все силы на дистанции, чтобы быть поближе. Смотрю, что многие финишируют и у них мало промахов, завтра будет серьезная борьба, - заявил Шипулин.

Напомним, сегодня Антон Шипулин занял лишь 29-е место в спринте, допустив три промаха. Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.17,0 (1 промах).
2. Ондрей Моравец (Чехия) +0,6 (0).
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +9,4 (0).
4. Йоханнес Бе (Норвегия) +12,1 (0).
5. Арнд Пайффер (Германия) +22,3 (0).
6. Симон Эдер (Австрия) +23,0 (1).
7. Андрей Расторгуев (Латвия) +25,1 (1).
8. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +30,2 (1).
9. Юлиан Эберхард (Австрия) +42,0 (2).
10. Михаэль Реш (Бельгия) +42,3 (0)…
23. Евгений Гараничев (Россия) +1.07,3 (2)…
27. Матвей Елисеев (Россия) +1.11,3 (1)…
29. Антон Шипулин (Россия) +1.14,3 (3)…
38. Антон Бабиков (Россия) +1.28,4 (0)…
57. Максим Цветков (Россия) +2.15,9 (2).

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