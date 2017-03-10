Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по количеству личных побед за сезон

Француз Мартен Фуркад установил новый рекорд в Кубке мира по биатлону.

Сегодняшняя победа в спринте на этапе в Контиолахти стала для Мартена уже 13-й в сезоне. Таким образом, Фуркад-младший побил рекорд легендарного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена (12 побед).

В текущем сезоне Фуркад выиграл одну индивидуальную гонку, один масс-старт, пять спринтов и шесть гонок преследования.

Сегодня в 19:45 по московскому времени в Финляндии начнется женская спринтерская гонка.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Мужчины. Спринт. 10 км



1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.17,0 (1 промах).

2. Ондрей Моравец (Чехия) +0,6 (0).

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +9,4 (0).

4. Йоханнес Бе (Норвегия) +12,1 (0).

5. Арнд Пайффер (Германия) +22,3 (0).

6. Симон Эдер (Австрия) +23,0 (1).

7. Андрей Расторгуев (Латвия) +25,1 (1).

8. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +30,2 (1).

9. Юлиан Эберхард (Австрия) +42,0 (2).

10. Михаэль Реш (Бельгия) +42,3 (0)…

23. Евгений Гараничев (Россия) +1.07,3 (2)…

27. Матвей Елисеев (Россия) +1.11,3 (1)…

29. Антон Шипулин (Россия) +1.14,3 (3)…

38. Антон Бабиков (Россия) +1.28,4 (0)…

57. Максим Цветков (Россия) +2.15,9 (2).