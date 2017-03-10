Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по количеству личных побед за сезон
Француз Мартен Фуркад установил новый рекорд в Кубке мира по биатлону.
Сегодняшняя победа в спринте на этапе в Контиолахти стала для Мартена уже 13-й в сезоне. Таким образом, Фуркад-младший побил рекорд легендарного норвежца Уле Эйнара Бьорндалена (12 побед).
В текущем сезоне Фуркад выиграл одну индивидуальную гонку, один масс-старт, пять спринтов и шесть гонок преследования.
Сегодня в 19:45 по московскому времени в Финляндии начнется женская спринтерская гонка.
Контиолахти (Финляндия)
Кубок мира
Мужчины. Спринт. 10 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 22.17,0 (1 промах).
2. Ондрей Моравец (Чехия) +0,6 (0).
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) +9,4 (0).
4. Йоханнес Бе (Норвегия) +12,1 (0).
5. Арнд Пайффер (Германия) +22,3 (0).
6. Симон Эдер (Австрия) +23,0 (1).
7. Андрей Расторгуев (Латвия) +25,1 (1).
8. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +30,2 (1).
9. Юлиан Эберхард (Австрия) +42,0 (2).
10. Михаэль Реш (Бельгия) +42,3 (0)…
23. Евгений Гараничев (Россия) +1.07,3 (2)…
27. Матвей Елисеев (Россия) +1.11,3 (1)…
29. Антон Шипулин (Россия) +1.14,3 (3)…
38. Антон Бабиков (Россия) +1.28,4 (0)…
57. Максим Цветков (Россия) +2.15,9 (2).