СКА – «Динамо». Коскинен – в воротах, Чудинов и Херсли вне заявки
Тренерский штаб СКА
определился с составом команды на второй матч четвертьфинальной серии плей-офф
КХЛ против московского «Динамо».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь
Шестеркин.
Первое звено:
Яковлев - Белов, Ковальчук - Дацюк - Кетов;
Второе звено:
Хафизуллин - Зуб, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Рукавишников - Зубарев, Широков - Коскиранта - Плотников;
Четвертое звено:
Рыков, Хохлачев - Каблуков - Барабанов, Дергачев.
Напомним, матч пройдет 10 марта в Петербурге и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
10 марта 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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