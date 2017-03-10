«Арсенал» – «Урал». Стартовые составы
Сегодня в матче 19-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле примет «Урал». Стали известны стартовые составы команд.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Боурчану, Думбия, Александров, Расич
«Урал»: Заболотный, Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Лунгу
Текстовая трансляция сегодняшнего матча ЗДЕСЬ. Начало в 19.00 мск.
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