Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Динамо Москва
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Арсенал Тула1 : 0Урал
Хоккей  ЦСКА- : -Локомотив
Футбол  Ювентус- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Арсенал» – «Урал». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня в матче 19-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле примет «Урал». Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Иванов, Сунзу, Бурмистров, Горбатенко, Боурчану, Думбия, Александров, Расич

«Урал»: Заболотный, Данцев, Балажиц, Фидлер, Димитров, Новиков, Емельянов, Ильин, Кулаков, Бикфалви, Лунгу

Текстовая трансляция сегодняшнего матча ЗДЕСЬ. Начало в 19.00 мск. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Арсенал» – «Урал». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уралом».Александр Бубнов: Ничья в матче с «Уралом» будет успешным результатом для «Арсенала»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Урал».Комиссия РФПЛ разрешила «Томи» провести матч с «Амкаром» в ТомскеМатч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Томью» и «Амкаром» пройдет на стадион «Труд» в Томи, сообщает официальный сайт томской команды.«Арсенал» ни разу не побеждал «Урал»Сегодня в стартовом матче 19-го тура РФПЛ тульский «Арсенал» на своем поле примет «Урал».Защитник «Рубина» Серхио Санчес: Наибольшим откровением в России стал уровень лигиЗащитник казанского «Рубина» Серхио Санчес поделился впечатлениями от игры в чемпионате России.«Зенит» может потребовать компенсацию с болельщика, из-за которого получил штраф после матча с ЦСКА«Зенит» рассматривает возможность потребовать компенсацию с болельщика, за чье поведение был наказан после матча с ЦСКА, сообщает «Фонтанка».Стадион «Фишт» в Сочи введен в эксплуатациюВице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что стадион «Фишт» в Сочи введен в эксплуатацию.ЦСКА – «Зенит». Петербуржцы оштрафованы на 350 тысяч рублейКонтрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал ЦСКА и «Зенит» за поведение их болельщиков на матче.Андрей Канчельскис: У «Спартака» положение в борьбе за золото предпочтительнее, чем у конкурентовБывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» может выиграть чемпионат России в этом сезоне.КДК РФС оштрафовал «Спартак» и «Краснодар» на 280 тысяч рублейПредседатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что по итогам матча 18-го тура РФПЛ «Спартак» и «Краснодар» оштрафованы на 280 тысяч рублей.Артем Ребров: «Зенит» – конкурент? Зачем смотреть по сторонам?Артем Ребров: «Зенит» – конкурент? Зачем смотреть по сторонам?Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров после открытой тренировки на базе в Тарасовке рассказал о настрое команды.«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выезда«Сможем догнать «Спартак». Уверенный в себе «Зенит» накануне сложного выездаЗенитовцы тренируются на поле, как у «МЮ» с «Ростовом», и пытаются включать на нем «Барселону» – все ради гонки со «Спартаком».Массимо Каррера: Матч с «Анжи» может оказаться тяжелее, чем с «Краснодаром»Массимо Каррера: Матч с «Анжи» может оказаться тяжелее, чем с «Краснодаром»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о подготовке к матчу с «Анжи».Александр Самедов: Хочу выиграть чемпионат со «Спартаком»Александр Самедов: Хочу выиграть чемпионат со «Спартаком»Полузащитник «Спартака» рассказал о своей роли в команде и предстоящем матче чемпионата России с «Анжи».Артем Дзюба: Привет клоунам, которые меня оскорбляли и обзывали!Артем Дзюба: Привет клоунам, которые меня оскорбляли и обзывали!Нападающий «Зенита» Артем Дзюба – об «Амкаре» и Белорукове, «Зените» и Луческу, оскорблениях из-за Эмери и комментаторе Карпине.Рыжиков еще на год продлит контракт с «Рубином»Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков согласовал условия нового контракта с казанским клубом, сообщает Федеральное агентство новостей.Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»Выживание дня: как бразильский клуб существует на 0,25% Халка от «Зенита»Оказывается, петербуржцы дорогущей покупкой Халка спасли его родную команду. Продаже в Китай бразильцы тоже радовались не меньше «Зенита».Ломбертс досрочно покинул тренировку «Зенита» из-за болей в рукеФутболисты «Зенита» провели открытую тренировку в рамках подготовки к матчу 19-го тура РФПЛ против «Амкара».Массимо Каррера: Луис Адриано пока лечится. На 80 процентов он не сыграет с «Анжи»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о подготовке к матчу с «Анжи».Артем Ребров: Против «Спартака» на поле будут «умирать» все клубыГолкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о настрое команды на весеннюю часть чемпионата России.
Футбол
Комиссия РФПЛ разрешила «Томи» провести матч с «Амкаром» в Томске
MMA
Дэйна Уайт: Идет работа по организации турнира UFC в России
Биатлон
Мартен Фуркад побил рекорд Бьорндалена по количеству личных побед за сезон
Биатлон
Антон Шипулин: Нельзя промахиваться в спринте больше, чем в пасьюте и масс-старте
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Урал
Уралкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости