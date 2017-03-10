Дэйна Уайт: Идет работа по организации турнира UFC в России

Глава UFC Дэйна Уайт рассказал о том, как идет процесс переговоров по организации турнира организации в России.

- Я не могу разглашать информацию. Пока рано озвучивать какие-то детали. Скажу так — в этом направлении идет работа. Надеюсь, скоро все соглашения будут достигнуты и мы проведем турнир UFC в вашей стране. Мне известно про популярность смешанных единоборств в России. Проявите терпение, скоро вы сами все узнаете.

Мы следим за всеми бойцами со всех концов мира. Для того чтобы получить контракт в нашей организации, нужно быть топовым спортсменом, большим профессионалом. Пример Нурмагомедова показал всем, что при должной подготовке и самоотдаче каждый может добиться многого. Двери в нашу организацию открыты для всех, главное — хорошо проявить себя, - рассказал Уайт в интервью «Известиям».



