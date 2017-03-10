Комиссия РФПЛ разрешила «Томи» провести матч с «Амкаром» в Томске

Матч 20-го тура чемпионата России по футболу между «Томью» и «Амкаром» пройдет на стадион «Труд» в Томске.

«Сегодня вечером из Москвы получено приятное для «Томи» и томских болельщиков известие: на основании данных комиссии РФПЛ, работавшей в Томске 9 марта и проведшей подробную диагностику газона стадиона «Труд», принято решение о проведении матча 20-го тура «Томь» - «Амкар» в Томске», - говорится на официальном сайте «Томи».

До этого были сомнения по поводу качества томского газона, вышедшего из зимы. Но московские специалисты оценили добротную работу томичей по подготовке поля, отметили неплохое состояние газона и хорошую тенденцию роста травы.

В РФПЛ уверены, что 18 марта поле стадиона «Труд» будет вполне готово принять матч чемпионата России. О времени начала матча и порядке продажи билетов станет известно позднее.

Напомним, встреча 18-го тура «Томь» - «Ростов» (0:6) должна была пройти в Томске, но из-за неготовности поля была перенесена в Ростов-на-Дону.