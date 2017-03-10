Александр Бубнов: Ничья в матче с «Уралом» будет успешным результатом для «Арсенала»
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Урал».
- Несмотря на крупное поражение от «Оренбурга» (0:3), по качеству игры «Арсенал» выдал один из лучших матчей, что я видел. Туляки неплохо контролировали мяч, получили в свои ворота два гола со «стандартов» плюс спорный пенальти, так что в какой-то степени результат получился неожиданным.
Другое дело, что у «Урала» более сбалансированная и сыгранная команда, к тому же есть фактор Александра Тарханова, который уже не в первый раз тренирует клуб. «Арсенал» приперт к стенке и сделает все для успешного результата, которым в его нынешнем состоянии станет и ничья, - рассказал Бубнов.
Матч «Арсенал» - «Урал» начнется сегодня в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Голы
Расич 19 (1:0 - пен.).
Состав
Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Беляев, Иванов, Боурчану, Александров, Думбия, Горбатенко, Бурмистров, Расич
Урал: Заболотный, Данцев, Балажиц, Новиков, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Кулаков, Лунгу, Ильин
Предупреждения:
Думбия, 3 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
10 марта 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция