Александр Бубнов: Ничья в матче с «Уралом» будет успешным результатом для «Арсенала»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Урал».

- Несмотря на крупное поражение от «Оренбурга» (0:3), по качеству игры «Арсенал» выдал один из лучших матчей, что я видел. Туляки неплохо контролировали мяч, получили в свои ворота два гола со «стандартов» плюс спорный пенальти, так что в какой-то степени результат получился неожиданным.

Другое дело, что у «Урала» более сбалансированная и сыгранная команда, к тому же есть фактор Александра Тарханова, который уже не в первый раз тренирует клуб. «Арсенал» приперт к стенке и сделает все для успешного результата, которым в его нынешнем состоянии станет и ничья, - рассказал Бубнов.

Матч «Арсенал» - «Урал» начнется сегодня в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.