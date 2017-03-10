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Александр Бубнов: Ничья в матче с «Уралом» будет успешным результатом для «Арсенала»

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России «Арсенал» - «Урал».

- Несмотря на крупное поражение от «Оренбурга» (0:3), по качеству игры «Арсенал» выдал один из лучших матчей, что я видел. Туляки неплохо контролировали мяч, получили в свои ворота два гола со «стандартов» плюс спорный пенальти, так что в какой-то степени результат получился неожиданным.

Другое дело, что у «Урала» более сбалансированная и сыгранная команда, к тому же есть фактор Александра Тарханова, который уже не в первый раз тренирует клуб. «Арсенал» приперт к стенке и сделает все для успешного результата, которым в его нынешнем состоянии станет и ничья, - рассказал Бубнов.

Матч «Арсенал» - «Урал» начнется сегодня в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

Матч

Арсенал - Урал - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Расич 19 (1:0 - пен.).

Состав

Арсенал: Габулов, Сунзу, Комбаров, Беляев, Иванов, Боурчану, Александров, Думбия, Горбатенко, Бурмистров, Расич

Урал: Заболотный, Данцев, Балажиц, Новиков, Димитров, Бикфалви, Емельянов, Фидлер, Кулаков, Лунгу, Ильин

Предупреждения:

Думбия, 3 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

10 марта 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция


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